Школьников Подмосковья научат оцифровывать музыку

С 14 февраля по 6 марта школьники Московской области смогут поучиться создавать музыку, используя искусственный интеллект. Преподавать на курсах будут настоящие профессионалы, которые сотрудничают с Яндексом, «Лабораторией Касперского», Фирмой «1С», Кодвардсом, VK и Академией искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка.

Такое обучение стало возможным благодаря содействию Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий.

«Около 500 тысяч подмосковных школьников из более тысячи общеобразовательных организаций региона примут участие в новом цикле проекта „Урок цифры“. Школьники 1-11 классов смогут посетить тематический урок, посвященный цифровому искусству», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как добавила Каклюгина, в регионе поддерживается организация уроков в открытом формате. Таким станет и урок по музыке, который состоится 18 февраля. Занятие пройдет в Физико-математическом лицее имени Кадышевского.

Вице-губернатор Подмосковья подчеркнула, что темы на открытые уроки выбираются самые интересные. Новый цикл не станет исключением. Детей будут учить оцифровывать музыку, но не только этому. Школьникам объяснят, как действуют алгоритмы рекомендаций на музыкальных сервисах. Подростки смогут попробовать сами написать музыку и использовать для этого новые технологии.