Школьников Подмосковья научат основам бизнеса онлайн

Школьников Московской области будут обучать предпринимательству. Курс подготовили для ребят с 14 до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект по обучению школьников основам бизнеса запустил Мининвест Подмосковья. Курс проведут онлайн. Старшеклассникам расскажут о стартапах, бизнес-моделях, маркетинге и продажах. Ребята научатся работать в команде, узнают все об упаковке продукции, разберутся в финансах, налогах, инвестициях и юридических вопросах.

«Благодаря этой программе у подмосковных подростков есть уникальная возможность обучиться основам предпринимательства. В 14 лет сделать первые шаги в бизнесе, запустить собственный проект — это действительно здорово», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также участники курса будут иметь доступ к 11 интервью с молодыми успешными предпринимателями в возрасте до 25 лет. Бизнесмены расскажут свои истории успеха и дадут ценные советы.

Для самых активных школьников подготовили призы: за первое место подарят ноутбук, за второе — смартфон, а за третье — умную колонку.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.