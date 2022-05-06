От губернатора Московской Области Андрея Воробьева победители олимпиад получат денежные сертификаты на суммы от 100 до 500 тысяч рублей.

Четыре школьника из Химок стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Еще девять учащихся из Химок стали призерами конкурса. Химкинские школьники показали лучший в стране результат в олимпиадах по биологии, математике, итальянскому и китайскому языках. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Поздравляю наших ребят! Желаю им новых достижений в учебе, ярких эмоций, впечатлений и успехов на выпускных экзаменах», — сообщил он.

Сборная Подмосковья в этом году заняла второе место среди регионов по количеству призов на олимпиаде. У учеников из Московской области на счету 309 дипломов.

Мария Ярышкина — ученица девятого класса гимназии № 9 — стала победительницей олимпиады по биологии. Маша мечтает поступить на факультет фундаментальной биологии и математики в МГУ.

Деннис Роди — ученик десятого класса школы № 25. Он победил в олимпиаде по итальянскому языку. Деннис мечтает стать синхронным переводчиком.

Игорь Тяглов — ученик десятого класса ГАОУ МО «Химкинский лицей». Он стал победителем олимпиады по китайскому языку. Мечтает стать физиком-ядерщиком и надеется, что знание китайского поможет ему в сотрудничестве с китайскими компаниями.

Иван Часовских — ученик восьмого класса школы № 14. Одержал победу в олимпиаде по математике.

Еще девять школьников стали призерами этапа по информатике, астрономии, китайскому языку, истории, обществознанию, географии и физкультуре.

Победители и призеры заключительного этапа ВСОШ получили право поступления без экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады. Ребят также наградили специальной премией правительства Российской Федерации.