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    06 мая 2022, 17:03

    Школьников — победителей олимпиад поздравили в Химках

    Анастасия Борискова

    От губернатора Московской Области Андрея Воробьева победители олимпиад получат денежные сертификаты на суммы от 100 до 500 тысяч рублей.

    Школьников — победителей олимпиад поздравили в Химках

    Четыре школьника из Химок стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Еще девять учащихся из Химок стали призерами конкурса. Химкинские школьники показали лучший в стране результат в олимпиадах по биологии, математике, итальянскому и китайскому языках. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

    «Поздравляю наших ребят! Желаю им новых достижений в учебе, ярких эмоций, впечатлений и успехов на выпускных экзаменах», — сообщил он.

    Сборная Подмосковья в этом году заняла второе место среди регионов по количеству призов на олимпиаде. У учеников из Московской области на счету 309 дипломов.

    Мария Ярышкина — ученица девятого класса гимназии № 9 — стала победительницей олимпиады по биологии. Маша мечтает поступить на факультет фундаментальной биологии и математики в МГУ.

    Деннис Роди — ученик десятого класса школы № 25. Он победил в олимпиаде по итальянскому языку. Деннис мечтает стать синхронным переводчиком.

    Игорь Тяглов — ученик десятого класса ГАОУ МО «Химкинский лицей». Он стал победителем олимпиады по китайскому языку. Мечтает стать физиком-ядерщиком и надеется, что знание китайского поможет ему в сотрудничестве с китайскими компаниями.

    Иван Часовских — ученик восьмого класса школы № 14. Одержал победу в олимпиаде по математике.

    Еще девять школьников стали призерами этапа по информатике, астрономии, китайскому языку, истории, обществознанию, географии и физкультуре.

    Победители и призеры заключительного этапа ВСОШ получили право поступления без экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады. Ребят также наградили специальной премией правительства Российской Федерации.