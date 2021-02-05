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    05 февраля 2021, 11:43

    Свыше 400 тысяч школьников Подмосковья обучат цифровым навыкам на онлайн-уроке в феврале

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    С 8 по 22 февраля цифровым навыкам обучат свыше 400 тысяч школьников Подмосковья. Ребятам расскажут, как обезопасить себя в интернете, защитить личные данные и противостоять мошенникам. Для учеников всей страны подготовили онлайн-проект «Урок цифры».
    Свыше 400 тысяч школьников Подмосковья обучат цифровым навыкам на онлайн-уроке в феврале | Изображение 1

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она уточнила, что присоединиться к проекту смогут ученики с 1-х по 11-е классы.

    Цифровым навыкам обучат ребят более чем из 1,1 тысячи школ Подмосковья.

    С помощью онлайн-тренажеров „Приватность в цифровом мире“ объяснят, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что в Московской области состоятся и открытые уроки. Например, 16 февраля занятия в таком формате проведут в школе №18 в Красногорске.

    «Я уверена, что цикл тематических уроков акции „Урок цифры“ будет полезен ребятам и поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве», — сказала Ирина Каклюгина.

    Доступ к «Уроку цифры» обеспечат с компьютеров, смартфонов или планшетов. Ребята смогут присоединиться дистанционно, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    Такой формат уроков позволит нашим будущим профессионалам Московской области изучать востребованные в мире ИТ-специальности уже со школьной скамьи

    Максим Рымар.

    Принять участие в занятиях школьники смогут онлайн на сайте урокцифры.рф. Ребятам подготовили рекомендации и памятки.