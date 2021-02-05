Свыше 400 тысяч школьников Подмосковья обучат цифровым навыкам на онлайн-уроке в феврале

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она уточнила, что присоединиться к проекту смогут ученики с 1-х по 11-е классы.

Цифровым навыкам обучат ребят более чем из 1,1 тысячи школ Подмосковья.

С помощью онлайн-тренажеров „Приватность в цифровом мире“ объяснят, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области состоятся и открытые уроки. Например, 16 февраля занятия в таком формате проведут в школе №18 в Красногорске.

«Я уверена, что цикл тематических уроков акции „Урок цифры“ будет полезен ребятам и поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве», — сказала Ирина Каклюгина.

Доступ к «Уроку цифры» обеспечат с компьютеров, смартфонов или планшетов. Ребята смогут присоединиться дистанционно, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Такой формат уроков позволит нашим будущим профессионалам Московской области изучать востребованные в мире ИТ-специальности уже со школьной скамьи Максим Рымар.

Принять участие в занятиях школьники смогут онлайн на сайте урокцифры.рф. Ребятам подготовили рекомендации и памятки.