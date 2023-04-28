28 апреля 2023, 10:15
Школьников научили создавать VR-игры в Мытищах
Виртуальный квест и мастер-класс по созданию VR-игр провели для молодежи в Мытищах. Ребята сначала погрузились в мир виртуальной реальности, а затем сами попробовали поработать с технологиями.
Мероприятие прошло в Российском университете кооперации и собрало всех, кто неравнодушен к VR-технологиям.
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Сначала участникам предложили пройти уникальный VR-квест «Крузенштерн. Кругосветка „Надежды“», который реконструирует подготовку к первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 годов. Школьники перенеслись на три века назад и виртуально познакомились с великим исследователем.
После квеста школьники побывали на занятии со сценаристом проекта, который рассказал о нюансах работы с VR-технологиями. На мастер-классе ребята попробовали сделать собственную версию игры.
«Сегодня как никогда востребованы IT-специалисты, они получают поддержку и на государственном уровне. Именно поэтому важно привлекать молодежь в эту сферу, помогать тем, кто уже заинтересован. VR», — отметил лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье занимает первое место в России по уровню цифровизации ЖКХ.
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