Объединенный выпускной провели для школьников Лотошина

Выпускники семи школ городского округа Лотошино собрались на аллее Русской литературы для участия в торжественном вечере. Это первый случай в истории муниципалитета, когда школы объединились, чтобы проводить своих учеников во взрослую жизнь.

Сначала 84 окончивших школу одиннадцатиклассника возложили цветы к мемориалу, а после отправились в городской парк, где их ждали родители.

«Выпуская детей в путь, каждый год очень тяжело. С каждым провели кропотливую работу, поэтому очень тяжело расставаться», — призналась директор школы № 1 городского округа Лотошино Александра Матюкина.

Торжественный вечер в городском парке начался с награждения медалистов. В этом году их количество выросло в два раза — до 11 человек. Плюс пять школьников набрали на ЕГЭ по 100 баллов.

«В сравнении 2021 и 2022 годов ребята показали такой взлет. Мы даже не ожидали таких результатов. Молодцы, гордимся. А выпуску следующего, 2023 года я желаю победить и показать еще более достойные результаты. Мы для этого все сделаем», — обратилась к собравшимся глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова.

Собравшиеся встретили это обращение аплодисментами. Для некоторых выпускников расставание со школой будет временным. Некоторые из них планируют вернуться обратно после университета.

«Волнительно и грустно, потому что последняя встреча и с учителями, и с администрацией школы. А насчет того, что мы с одноклассниками больше не увидимся, то это неправда. Мы очень хорошо общаемся, у нас есть общий чат и общие интересы. Со школой надолго не расстанусь, потому что планирую поступать на педагога истории», — признался один из выпускников.

Самой популярной профессией среди окончивших школы Лотошина юношей и девушек оказалась профессия врача. Каждый третий заявил, что выбрал профессию хирурга.