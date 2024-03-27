Подмосковье 27 марта 2024, 13:01 Школьников Лобни пригласили на олимпиаду по программированию Unsplash

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Школьников из Лобни приглашают на олимпиаду по программированию среди детей в возрасте от семи до 16 лет. Участникам предстоит презентовать анимацию или игру про города Московской области.

Школьники будут работать на языке программирования Scratch, а также в приложении App Inventor. Можно выбрать разработку приложения-гида, создание компьютерной игры или стратегии по развитию подмосковного края.

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Представить конкурсную работу можно до 4 апреля. Напомним, олимпиаду проводят совместно с ЦМИТ «Роболатория», областным центром допобразования и патриотического воспитания молодежи, а также центром опережающей профессиональной переподготовки региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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