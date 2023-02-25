Подмосковье 25 февраля 2023, 17:58 Школьников Клина приняли в ряды юнармейцев

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В Клину прошла военно-патриотическая игра «Я Родине своей служить готов». Во время мероприятия школьников округа приняли в ряды юнармейцев.

Учащимся школ пришлось в игровой форме эвакуровать раненых, собирать, разбирать автоматы Калашникова и надеть общевойсковой защитный костюм (ОЗК).

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Военно-патриотическая игра прошла в несколько этапов, включая теоретический и спортивный компоненты.

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«Я вступил в „Юнармию“ с девятого класса. Потому что мне была интересна сама сущность, что это такое», — рассказал участник игры Даниил Волков.

В соревнованиях наряду с юношами участвовали и девушки. Так, Софья Довга вступила в ряды Юнармии из-за мечты стать военным хирургом.

«Для меня это небольшая практика, подготовка к поступлению и дальнейшему обучению. Здесь я могу набраться опыта и, возможно, пригодиться стране», — сообщила школьница.

Следующую военно-патриотическую игру организаторы проведут через год.

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