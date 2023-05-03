Подмосковье 03 мая 2023, 17:45 Школьников из поселка Менделеево наградили за тушение загоревшейся травы на берегу Клязьмы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники пожарно-спасательной части № 267 посетили школу в поселке Менделеево под Солнечногорском и наградили ребят, которые проявили смелость при тушении травы. Случай произошел в конце апреля на берегу реки Клязьмы.

Кирилл Морозов, Елисей Тимофеев, Александр Бондарев, Николай Пискарев, Тимур Садыков, Станислав Евдокимов и Алексей Григорьев увидели, что сухая трава на берегу Клязьмы горит. Они вызвали спасателей, а сами принялись сбивать огонь своими силами. Недалеко от очага парни нашли емкости, начали черпать воду из реки и заливать пламя до приезда пожарных, не давая ему стремительно распространиться. Работники «Мособлпожспас» приехали на место и потушили пожар, а позже они узнали имена смельчаков и решили наградить их за решительность.

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На торжественной линейке в школе начальник ПСЧ-267 Дамир Муратов отметил поступок ребят, вручил им почетные грамоты и пригласил на экскурсию в пожарно-спасательную часть.

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