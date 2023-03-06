Подмосковье 06 марта 2023, 12:53 Школьников из Подмосковья пригласили в командную олимпиаду по математике

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Образовательный центр «Взлет» пригласил школьников 6–7 классов из Подмосковья принять участие в командной олимпиаде по математике. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Олимпиада состоится 1 апреля в дистанционном формате. Подать заявку на участие может тренер, преподаватель, руководитель кружка или родитель одного из юных математиков.

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В прошлом году в такой олимпиаде приняли участие 1250 ребят, из которых 175 прошли в финал. Зарегистрироваться можно до 27 марта по ссылке.

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