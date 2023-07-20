Подмосковье 20 июля 2023, 12:18 Школьников из Подмосковья пригласили на тренировочный этап олимпиады по искусственному интеллекту ОЦ "Взлёт"

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Школьников из Подмосковья пригласили на тренировочный этап всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Он продлится до 25 сентября.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, к участию приглашают учащихся 8-11-х классов, которые владеют основами программирования и заинтересованы в изучении информатики и математики.

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Зарегистрироваться на тренировочный этап можно по ссылке.

«В тренировочном этапе можно принять участие до 25 сентября. Отборочный этап олимпиады пройдет 26–30 сентября. На нем будут задачи, для решения которых хватит базовых знаний. Также на сайте олимпиады размещены методические материалы с рекомендациями по подготовке и разбором решения заданий», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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