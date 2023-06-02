02 июня 2023, 17:12
Школьников из Подмосковья пригласили на танцевальный флешмоб ко Дню России
Всероссийская акция «Танцевальный флэшмоб ко дню России» пройдет с 8 по 12 июня в рамках проекта «Культура для школьников». Учащихся из Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии, посвященному одному из главных государственных праздников в страны.
Для участия во флэшмобе необходимо записать свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, Моя Страна» и сделать пост в социальной сети ВКонтакте с хештегом #Россиякдш, указать имя и фамилию, название коллектива или учреждения.
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Эксперты выберу 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Флэшмоб проводится с целью объединить молодежь страны и дать ей возможность заявить о себе и своей любви к родине.
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