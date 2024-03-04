Подмосковье 04 марта 2024, 12:50 Школьников Подмосковья пригласили на образовательный проект о безопасности в интернете Медиасток.рф

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Подмосковных школьников пригласили на образовательный проект о безопасности в интернете «Цифровой ликбез». Его запустят «Лаборатория Касперского» и «Цифровая экономика».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности детей. Им расскажут о защите от мошенничества с использование технологий дипфеку и краж аккаунтов.

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Главной героиней обучающих роликов станет рыбка Лина, которая расскажет о способах защиты от цифровых угроз. В видео разберут схемы мошенничества. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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