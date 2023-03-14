Подмосковье 14 марта 2023, 11:08 Школьников из Подмосковья пригласили на образовательные программы по скульптуре и гончарному делу Министерство образования Московской области / Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Школьники с восьмого по 11-й класс, участники и выпускники художественны школ и колледжей Подмосковья смогут поучаствовать в программах образовательного центра «Взлет». На них расскажут об основах анималистической скульптуры и гончарного искусства.

Как рассказали в Минобразования региона, программы пройдут с 27 марта по 5 апреля в мастерских Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Для участия нужно подать заявку и прикрепить от пяти до 10 творческих работ.

Реклама

Пройти регистрацию можно до 20 марта на сайте.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».