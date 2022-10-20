Школьников из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс видеороликов о родине | 360°

20 октября 2022, 10:25
Школьников из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс видеороликов о родине
Конкурс «Смотри, это Россия!» стартовал 5 октября. Он направлен на узнавание родины через создание дружеской связи между народами страны. К участию пригласили школьников из Подмосковья.
Участники конкурса создадут видеооткрытки, которые расскажут о культуре и традициях их малой родины, выдающихся земляках и исторических событиях. Сюжеты отправят ребятам из других регионов, а лучшие ролики определят путем голосования. Авторы лучших презентаций получат в подарок смартфоны.
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Стать участниками могут команды учащихся от шести до 18 лет. Они также смогут посетить мастер-классы от режиссеров и продюсеров.
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Инициаторами конкурса стала Республика Саха. В этом году она отметит 100-летие образования Якутской АССР. Организаторы хотят помочь детям узнать больше о народах России и разнообразии ее краев.
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