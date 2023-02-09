Подмосковье 09 февраля 2023, 17:39 Школьников из Подмосковья пригласили на конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

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Патриотический конкурс «Расскажи миру о своей Родине» пройдет в России. Его участники расскажут о жизни своей страны в формате видеоролика сверстникам со всего мира.

Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи и развитие дружеских межнациональных отношений. Участники выберут интересные моменты из жизни страны и расскажут о них в формате видеоролика или презентации сверстникам из-за рубежа. Авторов лучших работ пригласят в Москву на церемонию награждения.

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Стать конкурсантом могут все желающие в нескольких возрастных категориях — до семи лет, от восьми до 11 лет, от 12 до 14 лет и старше 15 лет. Заявки будут принимать до 20 марта.

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За все годы проведения конкурса на него было отправлено свыше пяти тысяч работ из 88 регионов страны и 43 стран.

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