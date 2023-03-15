Подмосковье 15 марта 2023, 17:39 Школьников из Подмосковья пригласили на челлендж «Мой лес — мой дом» Фото: Надежда Малышева / Фотобанк Московской области

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Комлесхоз Подмосковья подготовил челлендж к Международному дню лесов. Школьникам предлагают рассказать о лесах своего региона и объяснить, почему они лучшие.

В челлендже «Мой лес — мой дом» смогут принять участие школьные лесничества. Им предлагают записать видеоролик, рассказывая о природе своей малой родины, пояснил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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«Наша молодежь очень тонко чувствует природу, бережно и внимательно относится к лесным богатствам. Для ребят наш челлендж-эстафета — это творческий вызов, в котором присутствует соревновательный элемент, а также новый формат изучения родных лесов», — сказал он.

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Участникам предлагают разместить видеоролик с хештегом #МойЛес2023 в соцсетях до 31 марта.

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