15 марта 2023, 17:39
Школьников из Подмосковья пригласили на челлендж «Мой лес — мой дом»
Комлесхоз Подмосковья подготовил челлендж к Международному дню лесов. Школьникам предлагают рассказать о лесах своего региона и объяснить, почему они лучшие.
В челлендже «Мой лес — мой дом» смогут принять участие школьные лесничества. Им предлагают записать видеоролик, рассказывая о природе своей малой родины, пояснил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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«Наша молодежь очень тонко чувствует природу, бережно и внимательно относится к лесным богатствам. Для ребят наш челлендж-эстафета — это творческий вызов, в котором присутствует соревновательный элемент, а также новый формат изучения родных лесов», — сказал он.
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Участникам предлагают разместить видеоролик с хештегом #МойЛес2023 в соцсетях до 31 марта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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