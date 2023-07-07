Подмосковье 07 июля 2023, 14:22 Школьников из Подмосковья пригласили на бсплатные курсы по программированию

Читать 360tv в

Школьников из Подмосковья пригласили на федеральный проект «Код будущего». Они могут записаться на бесплатные курсы программирования до конца июля.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в этом году оператором проекта в регионе выступит Академия социального управления. Программа даст возможность ученикам 8-11-х классов пройти бесплатный двухлетний курс, на котором они изучат языки Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript и получат IT-специальность.

Реклама

«Уже более девяти с половиной тысяч школьников Московской области успешно прошли несколько обучающих модулей. Кроме того, Московская область возглавила рейтинг успешно обучающихся IT-специальностям школьников среди субъектов РФ», — добавили в пведомстве.

Зарегистрироваться на проект можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».