Подмосковье 19 июля 2023, 16:33 Школьников из Подмосковья пригласили на акцию «Культурная суббота. Игры народов России» Пресс-служба Министерства образования МО

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Школьников из Подмосковья пригласили на традиционную акцию «Культурная суббота. Игры народов России». Она состоится с 24 по 30 июля.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для участия нужно создать видео ролик с играми своего региона и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш. При этом нужно указать регион, имя, название коллектива или учреждения.

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«Жюри выберет 30 лучших работ, которые будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф. Победители будут объявлены 22 августа, а все участники получат грамоты», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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