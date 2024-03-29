Подмосковье 29 марта 2024, 20:07 Школьников из Орехово-Зуева пригласили на заключительный этап всероссийской олимпиады Unsplash

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Школьники из Орехово-Зуева получили приглашение принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Пять учеников будут представлять Подмосковье на конкурсе.

В команду Московской области вошли два победителя по технологии — Рустам Сибгатулин и Глеб Дмитриев, а также три победителя по литературе — Алина Спиридонова, Ольга Кискина, Ксения Шиве.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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