Подмосковье 14 февраля 2024, 16:59 Школьников и студентов Подмосковья пригласили пройти IT-курсы «Код будущего» Unsplash

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Прием заявок на бесплатные курсы по программированию «Код будущего» стартовал в Подмосковье на портале госуслуг, сообщили в Мингосуправления Московской области. Принять участие в программе могут учащиеся 8-11-х классов, а также студенты колледжей.

В рамках курсов можно изучить различные языки программирования, такие как Python, JavaScript, C++, C#, 1С и другие. Всего предлагается более 40 онлайн-курсов, которые имеют начальный, базовый и продвинутый уровни подготовки. Запись на обучение осуществляется путем выбора интересующего курса из каталога и подачи заявления на портале госуслуг.

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После проверки документов, заявителям будет выслана ссылка для прохождения вступительного испытания. На выполнение задания отводится 10 рабочих дней с момента получения ссылки. Если конкурсант справляется с ним, то ему необходимо заключить договор с образовательной

Программа курсов состоит из четырех учебных модулей, объем каждого составляет не менее 36 академических часов. По завершении обучения и успешной сдаче итоговых экзаменов, участникам вручат сертификаты об окончании программы.

Дополнительную информацию о курсах по программированию «Код будущего» можно найти на портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Он подчеркнул, что теперь жителям Подмосковья не придется стоять в очередях в МФЦ.

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