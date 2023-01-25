Подмосковье 25 января 2023, 12:24 Школьников и студентов Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе фильмов

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Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO» пройдет в Горно-Алтайске в июле. На нем в кинематографии посостязаются подростки 12-18 лет со всей страны. На проект пригласили желающих из Подмосковья.

Фестиваль пройдет с 3 по 11 июля. Чтобы стать участником, нужно прислать свои работы на конкурс по одному из пяти направлений. Среди них — игровое, анимационное, документальное кино, форматы и кинотанец. Заявки будут принимать до 30 апреля. Авторы лучших фильмов получат гранты на покупку съемочного оборудования.

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На фестивалях также пройдет всероссийский конкурс сценариев «История, достойная фильма». На основе работ победителей будут сняты короткометражные фильмы.

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