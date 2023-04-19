Подмосковье 19 апреля 2023, 17:42 Школьников и студентов Подмосковья пригласили на новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

Читать 360tv в

Новый сезон конкурса «Большая перемена» для школьников и студентов запустили в России. Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту и выиграть денежный приз.

Конкурс проводится с 2020 года и является флагманским проектом «Движения первых». В новом сезоне участники будут соревноваться между собой в 12 номинациях, которые включают направления науки, экологии и истории. Регистрация участников продлится до 15 мая на сайте проекта.

Реклама

Победители получат призы от 100 тысяч до миллиона рублей, которые можно будет направить на образование или запуск стартапа, поездку по уникальным маршрутам России, путевку в «Артек» и стажировку в крупнейших российских компаниях — партнерах конкурса. Триста человек смогут отправиться в образовательное путешествие по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток или Владивосток — Санкт-Петербург.

Ребят ждут два этапа конкурса – дистанционный и очный. Затем сильнейшие пройдут в полуфинал и финал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе ведется строительство 37 новых школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».