Подмосковье 11 сентября 2023, 10:35 Школьников и студентов Подмосковья пригласили на национальную технологическую олимпиаду

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Учащихся Подмосковья приглашают на национальную технологическую олимпиаду. Участвовать могут школьники с 5-го по 11-й класс, а также студенты колледжей и вузов.

Для учащихся 5-7-х классов соревнования пройдут по шести технологическим сферам, для 8-11-х классов будут доступны 42 профиля, для студентов — десять направлений. Все задания — это настоящие отраслевые задачи, которые будут ставить ведущие российские технологические компании и вузы.

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«Победители и призеры категории 8-11-х классов смогут поступить в ведущие вузы без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ. Также отличившихся ребят будут ждать интересные стажировки», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Отмечается, что конкурс будет проходить в командном формате. Участники смогут проверить свои знания в искусственном интеллекте, космической инженерии, ядерной энергетике и других сферах.

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