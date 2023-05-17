Подмосковье 17 мая 2023, 11:39 Школьников и педагогов наградили в Мытищах по итогам учебного года

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Педагогов и учеников наградили на празднике «Виват, знания, творчество, спорт!» в Мытищах. Во дворце культуры «Яуза» чествовали тех, кто отличился по итогам учебного года.

Почетные грамоты главы вручили лучшим в учебе, творчестве и спорте. За 27 лет этот праздник стал уже традиционным.

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«Сегодня я хочу вам пожелать не останавливаться. Я хочу пожелать, чтобы вы мечтали и верили в себя, чтобы вы знали, что впереди вот эта яркая звезда, до которой всегда можно дойти. Есть к чему стремиться», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В номинации «Прорыв года» победил лицей № 34.

«В этом году у нас 28 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди них один ребенок-призер заключительного этапа и один — участник заключительного этапа. Для нас это очень большая гордость», — рассказала директор лицея № 34 Светлана Титкина.

Официальную часть праздника разбавили музыкальные номера и тематические мастер-классы.

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