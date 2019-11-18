Дорога до учебы стала проще. Школьников Голубого начали возить на бесплатном автобусе
Новый маршрут школьного автобуса запустили из солнечногорской деревни Голубое. Теперь ученики Андреевской школы могут без труда добраться до учебного учреждения.
Школьный автобус запущен по просьбе жителей и будет курсировать из деревни Голубое до Андреевской школы в ежедневном режиме. Современный микроавтобус, вместимостью на 22 посадочных места, оснащен ремнями безопасности и оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС.
Пробки на дорогах и забитые доверху автобусы — проблема, знакомая большинству учеников школы и их родителей. Отправлять детей в такой путь рано утром, еще в потемках, многие боялись, а отвозить лично получалось не у всех. Теперь же школьный автобус будет выходить на рейс три раза: в 7:00, 7:30 и 8:00 часов. За это время он перевезет 62 ученика по заранее составленным спискам.
Около 6 км дорог отремонтируют в солнечногорской Андреевке в 2020 годуПодробнее
Местная жительница Раксана Сочевая признается, что раньше с тем, чтобы доехать до школы, многие испытывали определенные трудности, так как не у всех родителей есть автомобиль. «Малышей нужно было сопровождать, ребята постарше добирались сами. Теперь с появлением автобуса мы можем не беспокоиться, как дети будут добираться до школы», — сказала Раксана Сочевая.
Ученик Андреевской школы Никита Сочевой доволен, что больше не нужно толпиться в очереди: «Каждый раз, когда я собирался идти в школу, все толкаются, не пропускают. А в этом просто зашел и садись. Теперь мне нравится то, что мы можем с друзьями пообщаться, уроки пообсуждать».
Список учеников, которых будет перевозить автобус, составлен вместе с родителями и директором школы. Маршрут запущен за счет средств муниципального бюджета.
«Данный маршрут был организован управлением образования городского округа по просьбе родителей. Автобус отъезжает от разворотного круга деревни Голубое и следует до школы», — уточнила директор Андреевской школы Юлия Жукова. За рулем школьного автобуса — опытный водитель, перевозящий детей свыше 10 лет и ежедневно проходящий медицинский осмотр.
Ранее по просьбе родителей запустили маршрут для первоклассников из деревень Головково и Мошницы до школы «Солнечная». С начала нового учебного года автобус отъезжает от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной в деревне Головково, и следует по маршруту до школы. Всего же на сегодняшний день в Солнечногорском округе 14 таких автобусов.