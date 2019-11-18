Дорога до учебы стала проще. Школьников Голубого начали возить на бесплатном автобусе

Учащиеся из деревни Голубое городского округа Солнечногорск теперь смогут добраться до школы в Андреевке на специальном бесплатном автобусе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новый маршрут школьного автобуса запустили из солнечногорской деревни Голубое. Теперь ученики Андреевской школы могут без труда добраться до учебного учреждения.

Школьный автобус запущен по просьбе жителей и будет курсировать из деревни Голубое до Андреевской школы в ежедневном режиме. Современный микроавтобус, вместимостью на 22 посадочных места, оснащен ремнями безопасности и оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Пробки на дорогах и забитые доверху автобусы — проблема, знакомая большинству учеников школы и их родителей. Отправлять детей в такой путь рано утром, еще в потемках, многие боялись, а отвозить лично получалось не у всех. Теперь же школьный автобус будет выходить на рейс три раза: в 7:00, 7:30 и 8:00 часов. За это время он перевезет 62 ученика по заранее составленным спискам.

Около 6 км дорог отремонтируют в солнечногорской Андреевке в 2020 году Подробнее

Местная жительница Раксана Сочевая признается, что раньше с тем, чтобы доехать до школы, многие испытывали определенные трудности, так как не у всех родителей есть автомобиль. «Малышей нужно было сопровождать, ребята постарше добирались сами. Теперь с появлением автобуса мы можем не беспокоиться, как дети будут добираться до школы», — сказала Раксана Сочевая.

Ученик Андреевской школы Никита Сочевой доволен, что больше не нужно толпиться в очереди: «Каждый раз, когда я собирался идти в школу, все толкаются, не пропускают. А в этом просто зашел и садись. Теперь мне нравится то, что мы можем с друзьями пообщаться, уроки пообсуждать».

Список учеников, которых будет перевозить автобус, составлен вместе с родителями и директором школы. Маршрут запущен за счет средств муниципального бюджета.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

«Данный маршрут был организован управлением образования городского округа по просьбе родителей. Автобус отъезжает от разворотного круга деревни Голубое и следует до школы», — уточнила директор Андреевской школы Юлия Жукова. За рулем школьного автобуса — опытный водитель, перевозящий детей свыше 10 лет и ежедневно проходящий медицинский осмотр.

Ранее по просьбе родителей запустили маршрут для первоклассников из деревень Головково и Мошницы до школы «Солнечная». С начала нового учебного года автобус отъезжает от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной в деревне Головково, и следует по маршруту до школы. Всего же на сегодняшний день в Солнечногорском округе 14 таких автобусов.