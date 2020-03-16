Школьники со всей страны запустили свои космические ракеты в Королеве

В Подмосковье завершился конкурс школьников программы «Сириус-2020». Заявки на участие в конкурсе подали восемь тысяч человек. Из них отобрали всего 120 ребят, и только несколько из них стали победителями.

Образовательную площадку «Сириус» поручил создать президент России Владимир Путин. Здесь дети занимаются наукой и готовятся покорять космос.

Основной задачей конкурса был запуск прототипа ракеты. Школьники со всей страны смогли не только рассказать о проекте, но и сконструировать свой прототип и даже его запустить. На помощь ребятам приходили эксперты

Конкурс хоть и о космосе, но говорили в основном об экологии. Каждый запуск ракеты, каждая разработка, так или иначе, были связаны с этой темой. При должном финансировании, изобретения школьников смогут зондировать нашу планету и находить те самые «экологические черные пятна», которые необходимо ликвидировать в первую очередь.

Финал провели в детском технопарке «Кванториум» в Королеве.