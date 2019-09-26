«Нравится узнавать что-то новое». Школьники волоколамского Теряево обучатся в новом центре образования

Записаться в кружок цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей теперь могут школьники села Теряево Волоколамского городского округа. В открывшемся образовательном центре «Точка роста» есть все необходимое для занятий оборудование. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

После учебных занятий у ребят будет возможность бесплатно получить дополнительное образование, они смогут научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Для центра в Детгородковской школе в Теряеве приобрели самое современное цифровое оборудование, интерактивную доску, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, фотоаппарат, планшет, мобильный компьютерный класс, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности, инструменты для уроков технологии и многое другое.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

«Центр призван формировать у учащихся современные цифровые и гуманитарные навыки: работу с компьютером, создание фильмов, нацеливать на проектную деятельность», — отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Ученица 9-го класса Анна Сергеева рассказала, что ей очень интересно начать работу с новыми программами и попробовать напечатать 3D-фигуры. «Вообще, информатика один из моих самых любимых предметов. Еще нам сказали, что в конце года мы будем запускать квадрокоптеры», — добавила девушка.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Ученик 10-го класса Федор Левин тоже обрадован появлению в школе такого высокотехнологичного класса. «Мне всегда нравится узнавать что-то новое, работать с современными цифровыми приборами, попробовать себя в новой сфере. Возможно, в дальнейшем я захочу работать и посвятить свою жизнь именно этой сфере деятельности», — заявил Федор.

Создание «Точек роста» в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом «Современная школа» и входит в нацпроект «Образование». Это позволяет по-новому подходить к обучению детей, в частности, по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».