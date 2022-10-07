Школьники Видного проверили финансовые знания на квесте Минэкономики | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьники Видного проверили финансовые знания на квесте Минэкономики

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Квест «В мире финансов» прошел в Видном. На нем свои знания проверили 260 девятиклассников из гимназии и школы № 7, рассказала глава Минэкономики Наталия Масленкина.

Участники мероприятия отвечали на вопросы экспертов и решали финансовые задачи. За правильные ответы они получали баллы, сумма которых помогла определить победителей.

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Для детей организовали восемь тематических станций: «Личные финансы», «Ответственное потребление», «Зарабатывай сегодня», «Музыкальная минутка», «Расходы», «КиберГигиена», «Налоги», «Бюджет государства и семейный бюджет».

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Один из участников, Никита Щеглов, поделился впечатлениями. Он рассказал, что квест помог ему узнать много нового.

«Вопросы квеста были простые. Мы начинали с самых азов и шли дальше, учились новому. Я, например, узнал для себя, кем и где можно работать с 14 лет, что можно осваивать и чем заниматься практически в любых отраслях», — сказал школьник.

По итогам квеста победители получили призы — сертификаты в боулинг, билеты в кино, шайбы из вышедших из оборота купюр, ручки и блокноты. Самым активным подарили настольные игры, сертификаты на мороженое и в парк развлечений.

Наталия Масленкина рассказала, что это был третий квест, который прошел в Видном. Первые две игры провели в детских лагерях летом.

«Ребята понимают, что сегодня необходимо знать, как устроена финансовая сфера, как работают кредиты, налоги, курсы валют, инфляция, как зарабатывать и грамотно тратить. Именно этому они учатся на наших квестах», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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