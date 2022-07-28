Школьники в Щелкове расчистили лес у поселка Фряново от мусора

Воспитанники школьного лесничества «Дубки» совместно с сотрудниками Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» спасают свой лес от мусора. Например, они проводят работы в небольшом лесном уголке неподалеку от поселка Фряново в Щелкове. Там любят проводить время и дети, и взрослые.

В этом году там уже проводили субботник, но через некоторое время потребность в уборке возникла снова. В итоге ребята решили еще раз навести порядок. Они смогли собрать четыре двухсотлитровых мешка с мусором.

«Оставить после себя на природе мусор и быть уверенным, что за тобой уберут другие — это верх эгоизма. Конечно, люди привыкли к высокому качеству жизни, но вы же не мусорите у себя дома или в гостях. В лесу нет человека, который ходит круглосуточно и убирает за всеми мусор. Заберите всё, что вы принесли с собой и оставьте место после себя в чистоте!» — поделилась старший участковый лесничий Фряновского участкового лесничества Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Гусева.

Как рассказала Наталья Гусева, лесоводы решили создать собственный стенд о правилах пребывания на лесной территории. Его собираются установить в популярном месте отдыха. Дети надеются, что таким образом получится повлиять на отдыхающих.

Ранее стало известно, что еще больше видеокамер, следящих за порядком во дворах, на улицах и в парках, появится в Подмосковье. Их устанавливают по программе «Безопасный регион». На встрече с силовыми структурами губернатор Андрей Воробьев указал на важность ее продолжения.