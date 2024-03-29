Подмосковье 29 марта 2024, 17:53 Школьники в рамках профориентации посетили сыроварню Олега Сироты в Истре Телеканал «360»

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Ученики Румянцевской школы побывали у Олега Сироты на сыроварне. Более 20 школьников учились варить сыр и доить корову.

Для ребят провели экскурсию на молочном производстве, показав процесс создания натурального сыра и познакомив с профессиями в области сельского хозяйства.

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Во время экскурсии учеников также познакомили с козой Меркель и другими животными. После школьники отправились на мастер-классы. Группа разделилась на две части. И в то время пока одна варила сыр, участники другой — доили корову.

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У Олега Сироты в планах пригласить детей в летнее время на работу на ферму. А в дальнейшем дать возможность трудоустроиться на постоянной основе.

«У нас профориентация детей. Для нас это крайне важно. Даже жизненно необходимо. Нам нужна молодежь. Нам очень нужно чтобы ребята приходили в профессию. И становились сыроварами, зоотехниками, инженерами по обслуживанию машин, робототехниками, чтобы они пришли к нам. Для нас кадры это самая большая проблема», — рассказал Олег Сирота.

После экскурсии многоие подростки задумались о выборе будущей профессии.

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