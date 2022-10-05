Школьники из Подольска передали письма поддержки участникам военной спецоперации | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Школьники из Подольска передали письма поддержки участникам военной спецоперации

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Школьники из климовской гимназии имени Подольских курсантов написали уже больше 300 писем со словами поддержки для солдат, которые сейчас участвуют в военных действиях. Дети еще очень юные, но им уже очень важно поддержать тех, кто сейчас находится на передовой, найти для них нужные и важные слова поддержки. В этот раз так называемое «Письмо солдату» написали кадеты-восьмиклассники.

«Здравствуй, дорогой солдат! Ты рискуешь своей жизнью во имя мира на земле. Каждому из вас хочется сказать спасибо. Весь народ — жены, матери, дети — надеются, верят, что вы вернетесь живыми с поля боя», — пишут дети.

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Во многих письмах очень ощущается искреннее сопереживание, добрые эмоции. Все свои послания дети пишут от руки и делают это уже не впервые. Каждую букву они прорисовывают очень старательно, чтобы письма красиво смотрелись, на полях они дополняют тексты небольшими картинками. Каждый подбирает собственные, ни с чем не сравнимые слова, чтобы поддержать защитников Родины.

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Школьники не остаются один на один с важными темами. Рядом с ними учителя, которые готовы разговаривать о том, что волнует ребят.

«В прошлом году, когда началась спецоперация, именно на базе наших десятых классов были проведены первые классные часы, и потом методические рекомендации были разосланы всем учителям Российской Федерации», — рассказала Наталья Квашенникова, директор гимназии имени Подольских курсантов, депутат совета депутатов городского округа Подольск.

Все конверты, в которые школьники упаковали свои письма, обязательно передадут военным. В трудную минуту искренние детские эмоции обязательно поддержат наших солдат.

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