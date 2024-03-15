Подмосковье 15 марта 2024, 11:01 Школьники в Лыткарине испекли пряники для бойцов СВО и помогли изготовить маскировочные сети Телеканал «360»

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Акция «Неделя добрых дел» проходит по всему Подмосковью. Школьники из Лыткарина плетут маскировочные сети, готовят выпечку и пишут письма для бойцов специальной военной операции.

В Лыткарине акция началась с плетения маскировочных сетей. Для этого учащиеся используют станки и специальную ткань.

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Продолжилась «Неделя добрых дел» написанием писем, которые в ближайшее время отправят на передовую. Дети также сделали для военных открытки и рисунки.

Финальный этап акции — кулинарный мастер-класс. Школьники с помощью глазури расписали пряники и печенье, а также научились готовить блины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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