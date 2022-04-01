Школьники в Котельниках помогли в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Сейчас в Котельниках помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. В городском округе открыто два пункта, куда можно принести продукты питания, средства личной гигиены и одежду.

Заместитель начальника управления отраслей социальной сферы Игорь Краевой рассказал, что недавно в городском округе ребята организовали автопробег-флешмоб в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. После автопробега они выстроили автомобили в виде буквы Z.

Для школьников городского округа также организуют патриотические экскурсии. Подростки с удовольствием изучают историю своей страны. Многое они узнают от ветеранов и из фронтовых писем. Их хранят в музее боевой славы школы номер № 1.

Руководитель музея Илья Нестеров рассказал, что его прадедушки и прабабушки в далеком 1941 году обороняли Киев и Воронеж, лечили раненых солдат. Своими знаниями о Великой Отечественной войне Нестеров делится со школьниками.

«История — это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но она наказывает за плохо выученные уроки, то есть это важно», — сказал он.

В музее собраны уникальные экспонаты: это пулевые ленты, каски, нож разведчика, часы для танка. Есть в экспозиции и личные вещи — фронтовые письма, комсомольский билет, портсигар. Все эти предметы передали в дар музею. Но самое главное, что здесь собраны истории людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Проводится в Котельниках и конкурс «Готов служить России», где ребята стреляют, оттачивают строевую подготовку и преодолевают полосу препятствий.