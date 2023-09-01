Подмосковье 01 сентября 2023, 10:03 Школьники Солнечногорска совершили более 50 тысяч льготных поездок в автобусах в прошлом учебном году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Учащиеся Солнечногорска смогут вновь воспользоваться скидками на проезд в общественном транспорте. В прошлом учебном году школьники и студенты совершили почти 54 тысячи льготных поездок.

Председатель комиссии по дорожному хозяйству и транспорту Общественной палаты городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков отметил, что меры социальной поддержки школьников и студентов, в том числе льготный проезд на автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения, очень востребованы. Скидки предоставляются по транспортным картам «Стрелка».

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Напомним, с 1 сентября учащимся предоставят льготный проезд по железной дороге и далее зоны «Пригород» на Московском центральном диаметре.

В Москве школьники и студенты из региона имеют право на льготный проезд на обычных поездах и экспрессах, а в Подмосковье — на электропоездах 6000-й нумерации. Правила льготного проезда опубликованы на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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