Подмосковье 11 марта 2024, 16:31 Школьники Солнечногорска присоединились к благотворительной акции «Неделя добрых дел» пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

В Солнечногорске, как и во всем Подмосковье, стартовала акция «Неделя добрых дел». Мероприятие является частью обширного благотворительного инициативы «Доброе дело». Ее запустили в регионе еще в 2022 году.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Во время проведения «Недели добрых дел» школьникам и воспитанникам детских творческих учреждений предложили различные виды деятельности. Среди них — создание маскировочных сетей, украшение выпечки для пожилых людей и военнослужащих, составление открыток и писем для отправки на передовую, а также приготовление блинов в компании с участниками программы «Активное долголетие».

Реклама

На совещании с правительством Московской области и руководителями городских округов губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел». Акция пройдет с 11 по 15 марта. Основной целью мероприятия, помимо поддержки военнослужащих, является сплочение разных поколений: школьники и пожилые люди будут вместе заниматься приготовлением блинов и изготовлением открыток для участников спецоперации.

К примеру, сегодня учащиеся лицея № 7 приняли участие в изготовлении маскировочных сетей на территории завода «Лепсе». Всего в «Неделе добрых дел» участвуют ученики 19 образовательных учреждений округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».