Школьники Солнечногорска посетили уроки экофизкультуры

Более 900 школьников Подмосковья стали участниками пилотного проекта по внедрению экофизкультуры в общеобразовательные школы.

На сегодняшний день уже проведено 38 таких уроков. Занятия еженедельные, на текущей неделе они прошли в Лицее № 8 Солнечногорского округа. Участниками этих уроков стали ученики со второго по 11 класс, всего около 200 человек.

С предложением совместить спорт и экологическое просвещение выступил региональный оператор ЭкоПромСервис, входящий в Группу ЭкоЛайн. В этих целях АНО Экоспорт разработало программу уникальных уроков экологической физкультуры, которые охватят все школы Солнечногорска.

«Главная задача таких уроков — приобщить ребят к разделению отходов и экологичному образу жизни, рассказать и закрепить на практике правила сортировки отходов в домашних условиях», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Занятия проводят профессиональные тренеры, которые с помощью специальных заданий рассказывают ребятам о сортировке отходов. На уроках экофизкультуры ребята совершенствуют свои спортивные навыки игры в баскетбол и в интерактивной форме учатся разделять отходы. Все упражнения направлены на закрепление принципов двухпоточной системы разделения отходов, которая с 1 января 2019 года действует на территории Подмосковья.

Система уже показала свою эффективность. На каждой контейнерной площадке установлены два вида контейнеров: серые и синие. Серые емкости для сбора смешанных отходов — остатков пищи, предметов личной гигиены, а синие баки для сухих отходов — пластика, стекла, бумаги, металла и упаковки тетрапак. Соблюдение этих норм позволяет отправлять максимальное количество отходов на переработку и сокращать процент их захоронения.

Нестандартные уроки физкультуры с экологической тематикой в Солнечногорске проводятся в рамках реализации комплексной экообразовательной программы, которую в декабре 2021 года запустил региональный оператор ЭкоПромСервис и современный комплекс по переработке отходов Нева, входящие в Группу ЭкоЛайн. Программа проводится совместно с Общественной палатой и Администрацией городского округа Солнечногорск. Программу поддерживает также министерство ЖКХ Московской области. Этот проект охватывает все группы населения и профессиональные сообщества, участвующие в процессах обращения с отходами.