Олимпиада по избирательному законодательству прошла в Солнечногорске. В знании правовых норм соревновались около 30 старшеклассников из разных школ городского округа.

Городскую олимпиаду проводили в трех категориях: для учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов. Все они — победители школьного этапа.

Участники соревновались по одному, за 1,5 часа каждому нужно было показать свои знания в избирательном праве и избирательном процессе.

«Я призер двух региональных этапов по обществознанию. И мне эта тема интересна, я в ней хорошо разбираюсь, — рассказала участница олимпиады Диана Петросова. — Мне кажется, тут главное — мыслить логически, применять все, что ты знаешь. Все олимпиады по обществознанию, как правило, на размышление, на логику».

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В этом году олимпиада символично прошла в солнечногорском лицее № 7 — его ученики были победителями городского этапа на протяжении предыдущих трех лет.

Результаты состязаний объявят на следующей неделе, победителей ждет областной этап. Там состязаться за первенство лучшие из лучших будут уже в команде.