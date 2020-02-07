    07 февраля 2020, 18:21

    «Главное — мыслить логически». Школьники Солнечногорска показали свои знания по избирательному праву

    Елена Любимова, Юлия Смирнова

    Олимпиада по избирательному законодательству прошла в Солнечногорске. В знании правовых норм соревновались около 30 старшеклассников из разных школ городского округа.
    «Главное — мыслить логически». Школьники Солнечногорска показали свои знания по избирательному праву

    Городскую олимпиаду проводили в трех категориях: для учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов. Все они — победители школьного этапа.

    Участники соревновались по одному, за 1,5 часа каждому нужно было показать свои знания в избирательном праве и избирательном процессе.

    «Я призер двух региональных этапов по обществознанию. И мне эта тема интересна, я в ней хорошо разбираюсь, — рассказала участница олимпиады Диана Петросова. — Мне кажется, тут главное — мыслить логически, применять все, что ты знаешь. Все олимпиады по обществознанию, как правило, на размышление, на логику».

    «Главное — мыслить логически». Школьники Солнечногорска показали свои знания по избирательному праву | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

    В этом году олимпиада символично прошла в солнечногорском лицее № 7 — его ученики были победителями городского этапа на протяжении предыдущих трех лет.

    Результаты состязаний объявят на следующей неделе, победителей ждет областной этап. Там состязаться за первенство лучшие из лучших будут уже в команде.