Школьники Солнечногорска написали письма российским военным в Донбассе

Школьники, посещающие детский лагерь в школе № 2 в Солнечногорске, написали российским военным в Донбассе письма. Всего 27 школьников отправили весточки военным.

Прочитать письма военные смогут уже через несколько дней, когда аккуратно сложенные треугольники доедут до линии боевых действий.

Мальчики и девочки, которые написали письма, получили небольшие знамена Святого Дмитрия Донского и книгу о России.

«Эти все вымпелы они освящены. Поэтому они носят не формальный характер. Это тебе не то, чем машут на улицах. Все-таки в нем есть частица веры и надежды. Поэтому для нас это очень важно», — рассказал о подарках для детей генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Александр Михайлов — местный депутат. Такой подарок школе — во многом его инициатива. Недавно он вместе с единомышленниками офицерами запустил народный марафон «Внуки Дмитрия Донского». Как ответ разовым патриотическим акциям. По задумке, поток писем от школьников должен идти на Донбасс постоянно. Школа № 2 первой откликнулась на идею и получила признание среди авторов марафона и подарки. Скоро к акции присоединятся еще несколько школ округа.