«Чистота начинается с детей». Школьники собрали мусор в лесопарке Красногорска

Экологическая акция началась в стране 17 сентября. За это время школьники собрали свыше 20 тонн мусора.

Сегодня площадкой для уборки стал лесопарк в Красногорске. К ребятам присоединились Воробьев, Кравцов и исполнительный директор «Российского движения школьников» Ирина Плещева. Они занялись плоггингом — бегали трусцой, собирая под ногами весь встретившийся мусор.

То, что наши ребята инициативные приходят, вовлекаются в движение, — это очень важно. Мы все любим чистоту и печалимся, когда на земле разбросано все то, что не радует глаз. Если начинать с детей, будет формироваться ценная культура, позволяющая городам быть чистыми Андрей Воробьев.

Экологический марафон в «Изумрудных холмах» поддержали 100 учеников восьмых классов Красногорска. Ребята собрали мусор и разделили его, чтобы отправить на переработку.

Синий пакет — для пластиковых, алюминиевых или стеклянных бутылок, а черный — под неорганические отходы. Позднее, уже в финале всероссийской акции, подведут итоги и наградят тех, кто собрал больше всего мусора, придумал необычный формат.

Я очень надеюсь, что ваш пример, инициатива и работа помогут видеть все наши города еще более чистыми, комфортными. И стар и млад — все должны беречь природу. И очень здорово, если все это будет общим делом. Успехов вам и слова благодарности! Андрей Воробьев.

Полезный забег разбавили и другими активностями. В лесопарке подготовили интерактивные зоны. Например, там организовали мастер-класс по созданию «говорящих» табличек, призывающих сберечь природу.

Такие таблички символизировали послания к людям от природы. На них нанесли просьбы о помощи: «Не руби меня», «Не жги лес» и не только. Главное — быть ответственными перед окружающей средой.

Здесь все очень правильно написано. И важно, что такие акции идут. Главное, чтобы это было интересно, чтобы сами школьники участвовали в них по всей стране. Важно сохранять природу, экологию. Здесь мы живем, эта работа важна Сергей Кравцов.

Сегодня ребята пообщались с экспертами Российского движения школьников о правильном обращении с мусором. Развернули и выставку примеров переработки разных видов отходов. Показали мини-музей, в котором все из картона — мебель, игрушки и даже батареи.

Экологическая акция проходит в стране с 17 по 27 сентября — она стала реакцией на призыв от премьер-министра России Михаила Мишустина провести «генеральную уборку» в регионах Дальнего Востока.

Участники — школьники в возрасте от восьми лет. Они очищают свои территории по-разному — проводят субботники, челленджи, флешмобы, плоггинг и не только. В итоге взвешивают собранный мусор. Самые активные получат награды.