Подмосковье 30 ноября 2022, 11:22 Школьники Сергиева Посада отправили гуманитарный груз в зону СВО

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Желание поддержать участников спецоперации сплотило жителей Сергиева Посада. Гуманитарный груз для военнослужащих собрали ученики школы № 19. В зону СВО его доставит гуманитарный конвой из четырех машин.

Первый отряд готовится к поездке в зону специальной военной операции. Туда добровольцы повезут гуманитарный груз, собранный школьниками. В коробках продукты, лекарства и теплые носки. Их связали бабушки ребят.

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Волонтеры Елена Свирская и Елена Бирюкова объединили вокруг себя неравнодушных жительниц, которые помогают собирать и формировать коробки со всем необходимым для наших бойцов. С начала спецоперации женский отряд отвез в зону СВО несколько тонн гуманитарной помощи.

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«У нас точечный запрос на лекарства, на одежду именно с размерами. Ребятам нужен квадрокоптер и тепловизор. Сейчас только точечно работаем», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Сергиев Посад Оксана Ероханова.

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