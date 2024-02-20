Подмосковье 20 февраля 2024, 15:42 Школьники сдали на экологической акции в Раменском более 120 килограммов вторсырья Источник фото: Пресс-служба регоператора ЭкоЛайн-Воскресенск

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Экологическая акция «Сохраним природу вместе!» прошла 17 февраля в Раменском. Школьники совместно с сотрудниками регионального оператора "ЭкоЛайн-Воскресенск" собрали более 120 килограммов вторсырья на территории центра внешкольной работы, б этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Школьники и их родители собрали более 64 килограммов макулатуры, почти 19 килограммов стекла, около 18 килограммов пластика, почти семь килограммов упаковочных материалов тетрапак и 18 килограммов пластиковых крышек от бутылок. Всего региональному оператору передали более 122 килограммов вторсырья.

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Экологическая акция «Сохраним природу вместе!» проходит уже в шестой раз в этом учебном году. За время работы проекта удалось собрать более 800 килограммов полезного вторсырья, которое направили сначала на сортировку, а затем на переработку.

В пресс-службе регоператора напомнили, что сухие отходы и крышки от пластиковых бутылок и пятилитровых канистр для воды — «Добрые крышечки» можно складывать в специальные синие контейнеры, которые расположены на каждой оборудованной контейнерной площадке в Воскресенском кластере Подмосковья. Он включает в себя городские округа Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Шатура.

Также можно сдать макулатуру, стекло, металл, пластик и упаковку тетрапак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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