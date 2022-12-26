Подмосковье 26 декабря 2022, 20:08 Школьники Щелкова устроили флешмоб в поддержку бойцов в зоне СВО

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Учащиеся школы № 26 в Щелкове устроили флешмоб в поддержку бойцов в зоне СВО. Более 150 человек выстроились в буквы Z и V с флагами России.

Ученики, активисты «Молодой гвардии», юнармейцы и педагоги приняли участие в мероприятии. Жители Щелкова выразили поддержку бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Отмечается, что за время проведения СВО в округе было организовано более 50 подобных мероприятий.

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В ноябре губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцами 45-й гвардейской бригады специального назначения ВДВ в Одинцове. Он сообщил, что участники спецоперации из Подмосковья получат помощь с реабилитацией и протезами.

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