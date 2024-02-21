21 февраля 2024, 10:12
Школьники с ОВЗ побывали на экскурсии в филиале Российского нового университета в Домодедове
День профориентации провели в филиале Российского нового университета в Домодедове. Школьники с ограниченными возможностями здоровья побывали в вузе с экскурсией.
Гостями Российского нового университета стали ученики 6-11 классов. Об учебе рассказали преподаватели и студенты вуза.
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«Благодаря организационной работе управления образования у нас приехали представители всех школ. Мы сейчас расскажем о нашем университете, проведем экскурсию, сделаем презентацию», — поделилась заместитель директора Домодедовского филиала Российского нового университета Юлия Грибанова.
В университет можно поступить после школы и колледжа. Причем после колледжа ЕГЭ сдавать не нужно: можно выбрать профильную или другую специальность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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