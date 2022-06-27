Школьники России и Белоруссии приехали в исторические места Подмосковья благодаря «Поезду Памяти»

Сразу 200 школьников приехали в Подмосковье на «Поезде Памяти». Это старшеклассники, которые прибыли из разных уголков России и Белоруссии. Им показали знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что десятиклассники увидели военно-патриотический парк «Патриот», музей «Дорога памяти» и исторический комплекс «Партизанская деревня» в Одинцове.

Благодаря масштабному проекту «Поезд памяти» школьники посещают города воинской славы, которые находятся в обеих странах.

Учеников 10-х классов встретили на станции Кубинка. Задача — не только рассказать детям о войне, но и объединить молодежь двух стран. Среди участников есть ребята Подмосковья, отметил министр образования региона Илья Бронштейн.

Уже стало традицией то, что под конец каждого учебного года ребята из России и Белоруссии на поезде проезжают долгий путь, который в свое время прошли защитники отечества Илья Бронштейн.

Ребята отправились в путешествие 22 июня — на поезде они проедут по 15 городам двух государств.

«Мы с первого же дня не заметили, что мы из разных городов. У всех одинаковые интересы, все одинакового возраста. Контакт сразу наладили», — поделилась участница Ксения Прокопчук.

В парке «Патриот» подготовили очень насыщенную программу. Музейные комплексы, выставочные площадки с уникальными образцами и огромная территория прихрамового комплекса — все это посмотрели гости Подмосковья.

Завершится путешествие 3 июля в Минске. Маршрут поезда выстроили в хронологическом порядке военных событий. В каждом городе для участников подготовили патриотические мероприятия.