Подмосковье 14 ноября 2022, 21:59 Школьники Реутова вступили в ряды юнармейцев

Читать 360tv в

Торжественное посвящение в юнармейцы прошло в школе № 1 Реутова. Ребята принимали присягу и перед своими товарищами обещали быть честными, отважными, верными своему Отечеству и юнармейскому братству.

Ряды многомиллионного военно-патриотического движения пополнились еще больше. Ученики школы № 1 Реутова приняли присягу.

Реклама

«Вы приняли присягу. Присяга — это как клятва на верность народу, стране и юнармейскому братству», — обратился к ребятам председатель Совета ветеранов городского округа Реутов Валерий Нечай.

Реклама

Скоро эти ребята будут нести вахты памяти у Вечного огня, бороться за сохранение мемориалов и принимать участие в волонтерской деятельности.

«Мы видим, что это не просто так. Не просто слова, а действительно искренне. Когда руководители отряда, мамы, преподаватели и все дети участвуют в этом патриотическом движении — это важно. Когда родители своим примером показывают ребятам то, что такое патриотизм на самом деле, искренне», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.