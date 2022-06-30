Школьники Реутова создали уникальный биопротез и обучили его языку жестов

На летней образовательной смене детского технопарка «Изобретариум» участники сумели создать уникальный бионический протез и обучить его языку жестов. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Три недели с детьми и подростками занимались преподаватели двух филиалов детского технопарка Реутова. С помощью 3D-принтеров, языков программирования, компьютеров и машинного видения разные по возрасту группы ребят создали бионические протезы рук, которые умеют распознавать жесты и даже могут заменить живого сурдопереводчика», — сказано в сообщении пресс-службы.

Другие ребята занимались дизайном, художественной фотографией и архитектурой.

Результаты обучения, ребята продемонстрировали в день закрытия смены «Изобретариума». На Комсомольской улице в Реутове были выставлены арт-объекты, созданные детьми. Причудливый обелиск «Всевидящее око», арт-скворечник на одном из деревьев, деревянный мост да Винчи — все эти работы могут оценить жители и гости Реутова.

«С ребятами занимались профессионалы из архитектурной школы МАРШ и британской школы дизайна, перед участниками стояла задача подсветить сквер своими творческими объектами, продемонстрировать их жителям и в перспективе получить заказ на настоящий проект по благоустройству этого места. Это доброе дело для преобразования Реутова к лучшему», — рассказала директор детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.

Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове — это основа дополнительного довузовского профессионального образования. Педагогический состав сформирован из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ имени Н. Э. Баумана и молодых ученых.

На базе технопарка дети могут реализовывать проекты по различным направлениям технического творчества: мобильная и промышленная робототехника, 3D-моделирование, программирование и IT-технологии, математическое моделирование, проектная электроника, виртуальная и дополненная реальность, энергетика, космическая инженерия, микробиология, химический анализ WorldSkills, практическая химия, практическая физика, проектная экология.