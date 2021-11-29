Школьники Реутова подарили врачам рисунки и фрукты в благодарность за борьбу с ковидом

Ребята из всех школ Реутова поддержали акцию «Внимание врачам». Ученики подарили медикам рисунки и фрукты. Так они поблагодарили их за труд и спасение жизней в тяжелых условиях пандемии.

Источник фото: Алексей Оводов

Подарки получили сотрудники скорой помощи и Центральной городской клинической больницы. На рисунках врачи увидели себя глазами детей.

Теперь памятные изображения украшают стены больницы. Это дополнительная моральная поддержка, отметил заместитель главного врача по медицинской части Олег Галютин.

Невероятно трогательно было увидеть рисунки. Дети вложили в них частичку души и тепла Олег Галютин.

Источник фото: Алексей Оводов

По его словам, рисунки подарили сотрудникам заряд хорошего настроения и подбодрили. Акция, направленная на поддержку врачей, стала не первой в Реутове.

Важность прививки

Врачи Реутова напомнили жителям о важности вакцинации от коронавируса. По их словам, среди всех госпитализированных в местных стационарах пациентов с ковидом привитых оказалось только двое.

Источник фото: Алексей Оводов

При этом они легче перенесли COVID-19, чем те, кто отказался от вакцины. Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

В Реутове развернуты ковидные койки. И они не пустуют. Люди продолжают болеть, многие переносят коронавирус очень тяжело Станислав Каторов.

Он добавил, что в больницах и реанимациях сейчас находятся не только пенсионеры, но и молодые пациенты.

«Никому не хочется нового локдауна. Все мечтают вернуться к нормальной жизни. Путь к ней один: делать прививки, носить защитные маски, прислушиваться к мнению профессионалов», — подчеркнул Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Он поблагодарил врачей и напомнил жителям о том, что они смогут поддержать их, только если будут соблюдать правила.

Глава округа напомнил, что сделать прививку от коронавируса можно в обеих городских поликлиниках, в торговых центрах и клубе проекта «Активное долголетие». Он призвал не дожидаться того дня, когда визит в инфекционное отделение станет жизненной необходимостью.