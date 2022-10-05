Школьники представили главе Реутова проект о Москве в годы войны | 360°

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Школьники представили главе Реутова проект о Москве в годы войны

Школьники представили главе Реутова Каторову проект о Москве в годы войны

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Глава Реутова Станислав Каторов принял участие в круглом столе, который состоялся в школе № 10. Учащиеся показали гостю проект на тему «Повседневная жизнь москвичей осенью 1941 года», созданный на основе материалов газет времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ребята, которые потратили время и силы на изучение того, что происходило в то тяжелое для страны время, смогли проследить главное — дух взаимопомощи и взаимовыручку. И сегодня нам как никогда необходимо объединиться — только вместе, сообща, можно победить», — сказал Каторов.

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Девятиклассники в ходе круглого стола рассказали о своей исследовательской работе. Речь идет об изучении газет «Правда», «Крокодил», «Вечерняя Москва». В итоговый вариант проекта включили несколько направлений: «Героический труд», «Быт осажденной столицы», «Отстоим Москву!» и «Панике — бой!».

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После мероприятия Каторов вместе с учащимися высадил пять саженцев деревьев в яблоневом саду на территории школы. Всего в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» 30 сентября в Реутове высадили 858 деревьев и кустарников.

Реутов

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