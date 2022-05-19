Школьники предложили способ борьбы с наркотиками на молодежном слете в Подмосковье

Слет участников Всероссийского молодежного добровольческого движения организации «Общее дело» прошел в Подмосковье с 16 по 19 мая.

В рамках слета «Исходный код» реализовывали социальные проекты в области сбережения здоровья.

Мероприятия слета посетили более 250 ребят — лидеров добровольческого движения и их педагоги из 23 регионов России, Белоруссии и Армении.

Источник фото: телеканал «360»

Участие в проекте дает возможность единомышленникам познакомиться и провести вместе время. Гости второго этапа конкурса «Доброволец-ПРО», который проходил с октября 2021 года по апрель 2022 года, смогли обсудить развитие общих проектов и идей. Например, среди прочих был представлен проект по борьбе с наркотиками. Чтобы представить свои социальные проекты, ребята готовились семь месяцев.

«Ребята выбирали те или иные направления, у них у всех хорошие результаты. У них получилось снизить ту напряженность, которая была в тех или иных направлениях. Это касается и употребления алкоголя, и никотинсодержащих изделий. Это связано и вообще с другими видами наркотиков. Поэтому ребята поработали на славу», — отметил председатель правления общероссийской общественной организации «Общее дело» Леонид Варламоов.

Преподаватели школ проекта говорят с детьми о том, насколько важно внедрять здоровый образ жизни в массы. А теперь школьники и сами ведут беседы со сверстниками о вреде запрещенных веществ. Поэтому на мероприятиях формат общения называется «равный — равному».

Источник фото: телеканал «360»

В пансионате «Подмосковье» участники слета провели четыре дня. Кроме лекций устраивали флешмобы и занимались спортом. На закрытии команды добровольцев рассказали о себе гостям мероприятия.

«Мы надеемся, что для них этот конкурс и все эти мероприятия будут не разовой акцией, а началом большого пути в жизни», — подчеркнул заместитель руководителя Главного управления безопасности Московской области Александр Зайцев.